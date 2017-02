Saúde UPA da Vila Almeida será reaberta na próxima terça-feira

A reabertura da UPA “Dr. Alessandro Martins de Silva” , localizada na Vila Almeida, foi adiada para a próxima terça-feira (21). A prorrogação da data da entrega ocorre em razão da necessidade de mais reparos e serviços de acabamento na unidade, que está interditada deste janeiro deste ano, por conta das fortes chuvas que danificaram a cobertura metálica e diversas salas.

Uma equipe de manutenção predial da Secretaria de Saúde Pública de Campo Grande (Sesau) está trabalhando no local e vai adentrar o fim de semana realizando os reparos, para que os serviços sejam concluídos na véspera da reabertura.

A prefeitura realizou os reparos de acordo com o cronograma inicial, mas incluiu outros procedimentos, que demandaram mais tempo de trabalho. Até agora foram instaladas 250 lâmpadas de LED para garantir melhor luminosidade na recepção, sala de emergência, enfermarias, salas de curativo, inalação, vacina, farmácia e consultórios. Foram executados ainda reparos em portas e armários e o portão de entrada do estacionamento foi reformado.

Além disso, outros serviços que não estavam previstos inicialmente foram efetuados como: a instalação de tela no vão entre a cobertura metálica e a laje; condução, por dutos, da fiação elétrica que estava exposta e oferecia risco de curto-circuito e a pintura de todas as salas.

Após todos os reparos concluídos, será necessária a limpeza total da unidade, para que os atendimentos médicos sejam normalizados. Mesmo com a execução desta manutenção, a UPA está funcionando com o quadro mínimo de profissionais, sendo dois médicos, dois enfermeiros, quatro técnicos de enfermagem, um administrativo e um farmacêutico para atender os casos de urgência e emergência. Exames de Raio-X e Ultrassom estão sendo feitos regularmente. (Com assessoria)