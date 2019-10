POLÊMICA Urnas de lona e voto de papel: é questionável votação para Conselheiro Tutelar em Campo Grande Candidatos acreditam que há fraude na contratação de profissionais e realizarão manifestação em frente ao Ministério Público da Capital

Foto: Divulgação

Urna de lona e voto de papel, essa é reclamação feita pelos candidatos às eleições de Conselheiro Tutelar em Campo Grande. Conforme denúncias feitas ao MS Notícias, o edital oficial das eleições à 25 vagas titulares para trabalhar em cinco unidades de Conselho Tutelar, previa urnas eletrônicas para realização de eleições que acontecerão no domingo (6) de outubro na Capital, no entanto em divulgação na edição do Diário Oficial de Campo Grande de ontem (2), a Coordenadoria de Apoio aos Órgãos Colegiados (CMAS), responsável pelo suporte aos Conselhos Municipais de Campo Grande anunciou a mudança para urnas de lona.

Ao todo, cerca de 30 mil eleitores devem votar nessas eleições. Nesta tarde, organizados, cerca de 90 candidatos devem fazer manifesto em frente à sede do Ministério Público em Campo Grande pedindo esclarecimento, o adiamento das eleições para que sejam realizadas com uso de urna eletrônica. Ainda segundo denúncia, a Comissão Eleitoral anunciou que serão colocadas apenas 1 urna por escola.

No edital de lançamento das eleições o entendimento é que fossem realizadas com urnas eletrônicas. Para os candidatos é uma forma segura de garantir a escolha dos eleitores. Na publicação o Art. 2º desfaz esse querer. “Nas eleições serão utilizadas urnas de lona fornecidas pelo Tribunal Regional Eleitoral, segundo as orientações e deliberações do CMDCA, bem como os demais recursos, humanos e materiais necessários para o bom andamento do pleito”, traz a publicação.

Já o Art. 21., explica. "A eleição será fiscalizada pelo Ministério Público, pela Comissão Eleitoral e pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA", descreve.

A manifestação dessa tarde, será na Rua Paz, 134 e terá início as 13h de hoje (3).