MUNDO Urso ataca treinador durante espetáculo em circo na Rússia; veja vídeo Colega começou a chutar o animal, que, segundo relatos, só foi contido com choque elétrico. Dezenas de países já proibiram o uso de bichos selvagens em circos

O público presente a um circo em Olonets, no noroeste da Rússia, ficou horrorizado quando um urso atacou e feriu seu treinador no meio do espetáculo.

O vídeo feito por uma mulher da plateia mostra o momento em que o animal, andando sobre suas patas traseiras avança sobre seu treinador, o morde e o derruba no chão. Outro treinador chuta o urso para tentar parar o ataque. As pessoas gritam de horror e começam a correr para as saídas.

VEJA O VÍDEO