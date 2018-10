Usina Usina de Angra 1 será desligada para reabastecimento neste sábado Cerca de um terço do combustível nuclear será recarregado

A usina nuclear de Angra 1 será desconectada do Sistema Interligado Nacional (SIN) à 0h do dia 27 para reabastecimento de combustível, informou hoje (24) a Eletronuclear, subsidiária da Eletrobras responsável pelas usinas nucleares no país. Trata-se de uma parada programada, em comum acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), prevista para durar 37 dias.

As paradas de reabastecimento ocorrem, aproximadamente, a cada 12 meses e são programadas com pelo menos um ano de antecedência, levando-se em consideração a duração do combustível nuclear e as necessidades do sistema elétrico brasileiro.

De acordo com a assessoria, durante a parada, cerca de um terço do combustível nuclear da usina será recarregado. Também serão feitas atividades de inspeção e manutenção periódicas, além de modificações de projeto, que precisam ser feitas com a unidade desligada.

"No total, 3.755 tarefas foram programadas para o período. Para executá-las, foram contratadas firmas nacionais e internacionais, que irão disponibilizar 1.177 profissionais, sendo 85 estrangeiros, para atuar em conjunto com os técnicos da Eletronuclear", informou a assessoria.

Além do reabastecimento, também serão feitas inspeções com levantamento de dados visando à extensão da vida útil de Angra 1. A assessoria informou que durante o período, o ONS despachará a energia de outras usinas do sistema interligado de forma a garantir um abastecimento seguro de energia elétrica para o país.