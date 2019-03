PONTA PORÃ Usina de MS é considerada melhor empresa produtora de cana Prêmio ao desempenho agrícola das companhias canavieiras

A Usina Monteverde, da Bunge Açúcar & Bioenergia, foi reconhecida como a melhor produtora de cana-de-açúcar na safra 2018/19 do Mato Grosso do Sul. A conquista foi concedida ontem, 28, pelo Grupo Idea em parceria com o Centro de Tecnologia Canavieira (CTC). A unidade premiada está localizada em Ponta Porã (MS).

Os critérios utilizados para a escolha contemplam produtividade agrícola, teor médio de sacarose expresso em Açúcar Total Recuperável (ATR) e idade média do canavial, considerando apenas dados de cortes sem a cana bisada (produto que deveria ser colhido em uma safra, mas será retirada apenas na outra).

A unidade possui capacidade de moagem de 1,3 milhão de toneladas por safra e os principais produtos produzidos são o etanol hidratado e a eletricidade. Recentemente, a Usina Monteverde conquistou o Certificado Energia Verde, que considera a usina como produtora eficiente e sustentável de energia, do Programa de Capacitação de Bioeletricidade da União da Indústria de Cana-de-Açúcar (UNICA) e Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).

“Estamos muito felizes com o reconhecimento. Ele é o resultado das boas práticas e tecnologias utilizadas para aumentar a produtividade e reduzir custos. É um prêmio para todos, executivos e colaboradores, que fazem parte da empresa”, diz Luiz Carlos Lupatini, Diretor Regional de Operações da Bunge Açúcar & Bioenergia.

SOBRE

Uma das companhias líderes na produção de etanol, açúcar e bioenergia no Brasil, a Bunge Açúcar & Bioenergia tem capacidade de moagem de 22 milhões de toneladas por ano em suas oito usinas estrategicamente localizadas nas regiões Sudeste, Norte e Centro-Oeste do país. Cinco de suas usinas formam um cluster, gerando economias de escala e sinergias para o negócio. Com instalações de cogeração, a empresa produz energia renovável para atender de forma autossuficiente suas próprias usinas e tem capacidade de exportar 640 GWh para rede nacional.