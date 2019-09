Usina Usina instalada na Ceasa de MS dá destinação adequada para 100% de seus resíduos

Todo resíduo gerado na Central de Abastecimento de Mato Grosso do Sul (Ceasa/MS) terá destinação adequada dentro da sua própria estrutura. Uma usina inaugurada na manhã desta terça-feira (10.9) vai garantir a devolução de 8 toneladas mensais de adubo orgânico, resultado do processamento de cerca de 100 toneladas de resíduos produzidos mensalmente na Central.

Solenidade contou com a presença de familiares do ex-presidente da Ceasa, Elúsio Guerreiro

O projeto, fruto da visão empreendedora do médico veterinário Elúsio Guerreiro de Carvalho, que faleceu em julho passado, no exercício do cargo de diretor presidente da Ceasa, levará seu nome em reconhecimento a seu trabalho e em homenagem a sua memória. Para tanto, participaram do ato Gustavo, filho do homenageado, com sua esposa e as duas filhas.

Segundo o titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Jaime Verruck, com a instalação da usina todo o processo acontecerá dentro da própria Ceasa, iniciando pela coleta seletiva, transporte, tratamento e conversão dos resíduos em adubo orgânico até o aproveitamento do resíduo sólido com a reciclagem de plástico e papelão e da madeira como material energético pela combustão. “Hoje os grandes geradores estão obrigados a dar destinação adequada aos seus resíduos. Nós poderíamos ter apenas organizado para acumular tudo isso, e através de um contrato com a empresa Solurb, por exemplo, enviar para um aterro. Mas isso seria um desperdício de uma matéria orgânica que agora será disponibilizada para os produtores que comercializam no Ceasa, e dentro em breve também deverá atender os produtores do nosso projeto ‘Horta Urbana’.

Ceasa/MS é primeira Central do Brasil a fazer todas as operações de reaproveitamento de resíduos

A Semagro, através da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) em parceria com a Prefeitura de Campo Grande, trabalharam juntas para transformar a Ceasa/MS na primeira Central do Brasil a fazer todas as operações de reaproveitamento de resíduos, tornando-se 100% reciclável.

A coleta do material será realizada por duas empresas, a Colecta Resíduos Industriais e a Organoeste Campo Grande. Elas trabalharão juntas e todo resíduo orgânico separado e coletado pela Colecta será disponibilizado à Organoeste para ser tratado pelo método de compostagem, com a utilização de biotecnologia, com rigoroso controle diário de temperatura e odor e em conformidade com as exigências legais, obtendo-se, ao final do processo, adubo orgânico.