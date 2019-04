Testes de qualidade Usinas de Jupiá e Ilha Solteira receberão testes de qualidade Objetivo é assegurar contenção de águas

Entre os dias 29 de abril e 12 de maio, a empresa responsável pelas usinas hidrelétricas Ilha Solteira (SP) e Jupiá (MS) realizará uma série de testes e inspeções, para avaliar a eficiência no funcionamento dos equipamentos de descarga, como vertedouros, dutos e comportas.

Por esse motivo, a CTG Brasil informa que durante o período poderá ocorrer abertura das comportas da usina, localizada no município de Três Lagoas. O procedimento será acompanhado pela coordenação do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

Escoar a água de reservatórios hidrelétricos é um procedimento normal e necessário para o controle de nível no período chuvoso.

“São ações de preparação que são efetivadas em todo o período seco, de poucas chuvas, antecedendo o período úmido, que vai de novembro a abril. O objetivo é assegurar que as usinas estejam em condições ideais de operação”, explica César Teodoro, diretor de Operação & Manutenção da CTG Brasil.

SERVIÇO

Para atender os moradores da Bacia do Paraná, a CTG Brasil disponibiliza o canal Telecheia (0800 647 9001), um atendimento telefônico que funciona todos os dias, 24 horas, com informações sobre as vazões do Rio Paraná.

*Com informações da Assessoria de Imprensa