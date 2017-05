V Plantando Educação e Colhendo V Plantando Educação e Colhendo Ciência começa hoje com palestras e minicursos sobre Educação

Começa nesta quarta-feira (31), às 8h, no anfiteatro do bloco B da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), o V Plantando Educação e Colhendo Ciência – PECC. Simpósio é voltado para interessados na área de Ciências Biológicas e pretende expor a produção de conhecimento científico em Mato Grosso do Sul por meio de pesquisas e projetos que envolvam educação, saúde e ecologia.

Evento segue até sexta-feira (2) e, durante os três dias, promoverá 16 palestras e seis minicursos. Nesta quarta-feira, o tema abordado pelo simpósio será “Educação”. Após o credenciamento e a cerimônia de abertura, estão previstas duas palestras no período da manhã: “Uma abordagem sobre Educação Especial”, ministrada pela professora Me. Adriana Buytendorp; e “Dificuldades encontradas em ambiente escolar na atualidade”, proferida pela professora Me. Esther Campagna Bertazzoni.

Já a noite, a partir das 19h20, também no anfiteatro do bloco B, serão realizadas outras três palestras. A professora Dra. Maria Aparecida Perrelli vai falar sobre “Reforma do ensino médio, um avanço ou retrocesso?”; o professor Me. Jacir Alfonso Zanatta abordará a “Saúde mental dos profissionais da educação” e, por fim, o biólogo Luiz Henrique Valverde vai falar sobre o Projeto Rondon em Mato Grosso do Sul.

Ainda hoje (31), estão previstos o início de quatro minicursos que se encerram só no último dia do evento (2): “Bioquímica de venenos e manejo de répteis”; “Redes ecológicas: desmaranhando a colina de Darwin”; “Desenho técnico voltado para Biologia” e “Taxidermia”. As capacitações vão ser realizadas em salas de aula e também em laboratórios.

Programação do V PECC

Na quinta-feira (1), o tema abordado pelo evento será “Saúde”. No período da manhã, das 8h às 11h, vão ser realizadas no anfiteatro do bloco A as palestras: “Interação homem e máquina”, ministrada pelo professor Me. Jorge Aparecido Barros; “O futuro da Biotecnologia em MS”, abordado pelo professor Dr. Octávio Luiz Franco; e a “Influência do projeto Cão Terapeuta na saúde”, tema será exposto pelo professor Me. Digo César Gomes da Silva.

Depois, das 19h às 22h30, no anfiteatro da biblioteca estão previstas mais três palestras: “Aspectos clínicos e incidências de Paracoccidioidomicose em MS”, proferida pela professora Dra. Ana Paula da Costa Marques; “Dengue, Zika e Chikungunya: aspectos clínicos”, ministrada pelo professor Me. Ricardo Martins Santos; e por último, a “Leishmaniose em MS”, que será abordada pela professora Dra. Alessandra Gutierrez de Oliveira.

Na mesma data, no período da tarde, além dos minicursos que começaram na quarta-feira (31), outros três vão ser iniciados: “Técnicas de coleta e identificação de plantas”; “Literatura e Ciência: conhecendo o pantanal” e “Primeiros Socorros”. Todos os minicursos serão encerrados na sexta-feira.

Já no último dia de evento (2), o tema abordado pelo simpósio será “Ecologia”. Das 8h às 11h, no anfiteatro da biblioteca serão realizadas as palestras: “Importância do estudo de fauna em MS”, ministrada pela professora Dra. Grasiela Porfírio; “Sustentabilidade e tecnologia em MS”, proferida pelo professor Me. Fernando Jorge Correa Magalhães Filho; e “Importância da pesquisa em uma propriedade de Ecoturismo”, tema será abordado por Luiz Roberto Roque.

Durante a noite, o evento continua no anfiteatro da biblioteca. Das 19h às 21h, as professoras Eliza Menze e Dra. Neiva Guedes vão falar sobre “O trabalho do Instituto Arara Azul em MS”; depois será a vez do professor Dr. José Sabino proferir uma palestra sobre o “Projeto Peixes de Bonito”.

Para conferir mais detalhes da programação acesse o site do evento