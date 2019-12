Vacinação Vacinação antirrábica atende região do Parque Alvorada

Foto: ASCOM/Prefeitura de Dourados

Durante toda esta semana, de 2 a 6, a Prefeitura de Dourados, por meio do Centro de Controle de Zoonoses, está realizando a campanha de vacinação antirrábica, de forma itinerante, nos bairros Parque Alvorada, Vila dos Comerciários, Residencial Itajú I e II, Santa Fé, Residencial Monte Carlo e imediações.

Na zona rural, a vacinação antirrábica também acontece de forma itinerante, nas imediações da Aldeia Jaguapiru.

Já no sábado, dia 07, haverá pontos fixos de vacinação nas empresas Sertão Parque do Lago (Rua Antônio Emílio de Figueiredo, nº 168 – Jardim Clímax), no horário das 8h às 12h, e Soberana Agropet (Rua Amael Pompeu Filho, nº 320 – sala 06 – Parque Alvorada – esquina com a Rua Sargento Moisés Soares da Silva, em frente à Escola Aurora), no horário das 7h30 às 17h.

Também haverá um ponto fixo na Escola Reis Veloso, à Rua João Vicente Ferreira, nº 243 – Jardim Tropical, no horário das 7h às 17h.

Esta campanha de vacinação antirrábica é destinada a cães e gatos

Com idade a partir de quatro meses.

A dose da vacina é gratuita, porém, não será permitida a sua distribuição, para levar para casa, por exemplo.

O CCZ informa que o cronograma estará sujeito a alterações de acordo com as condições climáticas e demais eventualidades.

Para maiores informações, o telefone do Centro de Controle de Zoonoses é 3411-7753.