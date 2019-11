Vacina Vacinação antirrábica itinerante segue na zona norte; sábado haverá 4 pontos fixos

Durante toda esta semana, a Prefeitura de Dourados, por meio do Centro de Controle de Zoonoses, está realizando a campanha de vacinação antirrábica, de forma itinerante, nos bairros Jardim dos Estados, Chácara dos Caiuás, Jardim Aline, Vila Rosa, Vila Índio, Altos da Monte Alegre, Vila Maxwell, Vila Lili, Vila Planalto, BNH 2º Plano, Jardim Murakami e imediações. Na zona rural, a vacinação também acontece de forma itinerante, nas imediações da Aldeia Jaguapiru.

No sábado, dia 23, haverá quatro pontos fixos de vacinação antirrábica. Na Igreja Católica Nossa Senhora do Carmo (Rua Ramão Osório, nº 768 – Vila São Braz), a vacinação será das 8h às 12h; no Parque do Ipês (Avenida Presidente Vargas – Vila Tonani), das 7h às 17h; na Igreja Católica São Carlos (Rua Hayel Bon Faker, nº 4600 – BNH 3º Plano), também das 7h às 17h e, no Galpão das Artes Guaicurus (Avenida Presidente Vargas, nº 2780 – Jardim Europa), no horário das 8h às 17h.

Nesta campanha estão sendo vacinados cães e gatos a partir de 04 meses de idade.

A coordenação do CCZ lembra que a vacina é gratuita, porém, não será permitida a distribuição de vacina (levar para casa).

Ainda de acordo com o CCZ, este cronograma estará sujeito a alterações de acordo com as condições climáticas e demais eventualidades.

Para esclarecer dúvidas e/ou obter informações, o telefone do Centro de Controle de Zoonoses é 3411-7753. O CCZ fica na Rua Vicente Lara, s/n, Jardim Guaicurus