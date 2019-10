Dourados Vacinação Antirrábica prossegue em vários pontos de Dourados até sábado

A Prefeitura Municipal de Dourados, por meio do Centro de Controle de Zoonoses, estará realizando a Campanha de Vacinação Antirrábica, desde a última segunda-feira com previsão de terminar no sábado, dia 5.

A vacinação está acontecendo de forma itinerante nos bairros: Vila Martins, Vila Vieira, Vila Industrial, Jardim Cristóvão, João Paulo II, Flor de Maio, Residencial Ponte Branca, Vila Guarani, Jardim Marcia, Parque das Nações I, Terra Dourada e imediações.

Na zona rural, a Vacinação Antirrábica também acontece de forma itinerante, nas imediações do Distrito de Indápolis, Vila Vargas e Vila Sapé.

No dia 4 haverá ponto fixo de vacinação no Pet Shop Parada Pet localizado à Rua Frei Antônio, nº 2990 no jardim Canaã III em frente ao Abevê Supermercados no horário das 8h às 17h.

No sábado os pontos fixos serão na Escola Estadual Presidente Tancredo Neves localizada na Rua Filomeno João Pires, nº 2648 no bairro Parque das Nações I das 7h às 17h; e no Pet Shop Parada Pet das 8h às 12h.

Conforme informações do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) serão vacinados cães e gatos a partir de quatro meses de idade. A vacina é gratuita e não serão permitido que a vacina seja levada para ser aplicada em casa.