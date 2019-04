Vacinação Vacinação contra a gripe atingiu 16% do público alvo na Capital

A Campanha de Vacinação contra a Influenza imunizou até o momento 35.721 pessoas em Campo Grande, o que representa 16,26 % do público alvo estimado em 219.615. Os dados divulgados nesta sexta-feira (26) pela Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) levam em consideração as doses aplicadas entre o dia 10 de abril (início da mobilização) e a última terça-feira (23).

No período dos dados divulgados, a Campanha vacinou exclusivamente as gestantes e crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias) até o domingo dia 21, resultando no maior percentual de cobertura, sendo 30,79% e 29,26%, respectivamente. Os dados, aparentemente inferiores dos demais grupos, representam apenas dois dias de vacinação, pois este público foi incluído na Campanha da segunda-feira (22).

A informação sobre a quantidade de indivíduos das Forças Armadas e da forças de segurança pública estão em fase de levantamento para anexação ao grupo prioritário da Campanha. Entretanto, este público pode receber a vacina conforme a determinação do Ministério da Saúde.

Podem receber a dose da vacina indivíduos com 60 anos ou mais de idade; as puérperas (mulheres até 45 dias após o parto); os trabalhadores de saúde; os povos indígenas; os portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais; e, os professores de escolas públicas e particulares; as crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias); as gestantes; e, os policiais civis, militares, bombeiros e membros ativos das Forças Armadas. Os adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas e a população privada de liberdade, bom como os funcionários do sistema prisional serão imunizados em esquema de programado pela Sesau.