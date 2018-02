Oportunidades Vagas com salários de até R$ 9,5 mil para professores em diversas áreas 'Para participar do concurso e concorrer a uma das vagas, o candidato precisa pagar R$ 200,00 pela taxa de inscrição'

Foto: Reprodução/Marcos Ermínio

A última semana de fevereiro começa com 106 vagas para novos professores em duas universidades públicas de Mato Grosso do Sul. Os salários para os profissionais contratados variam e podem chegar a R$ 9.585,67.

UFMS

O Edital mais recente divulgado pela UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) indica a contratação de 10 novos professores substitutos para atuarem nos Campus de Campo Grande, Corumbá, Aquidauana, Paranaíba e Chapadão do Sul.

As inscrições para o processo seletivo serão feitas de forma presencial, ou por meio de procuração, entre os dias 7 e 9 março. Há oportunidades para profissionais da Engenharia Civil (3), Medicina/ Anestesiologia (1), Medicina Veterinária/ Reprodução Animal (1), Odontologia/ Radiologia Odontológica (1), Direito/ Direito Civil/ Direito Processual (1), Turismo (1), Educação (1) e Ciências Agrárias (1).

Os selecionados desempenharão atividades em jornadas de trabalhos de 20 ou 40 horas por semana e serão remunerados com salários que podem chegar a R$ 6.200,14, dependendo do grau de titulação apresentado.

Os interessados devem procurar diretamente as Secretarias das Unidades ofertantes destas vagas para confirmar participação no processo seletivo. As inscrições são gratuítas. Outras informações podem ser conferidas no Edital disponibilizado pela instituição.

Concurso

A UFMS também está com inscrições abertas para o concurso público voltado para contratação de 56 professores. Há vagas para diversas áreas, que podem ser consultadas no Edital.

Interessados podem se inscreve até dia 11 de março, por meio do link disponível no site da universidade, (www.fapec.org). Os docentes contratados atuarão de forma em jornadas de dedicação exclusiva, sendo que o salário do profissional pode chegar a R$ 9.585,67.

UFGD

Continuam abertas as inscrições para professores de diversas áreas da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados). Até às 17h do dia 9 de março, os candidatospodem preencher o formulário de inscrição disponível na página da instituição.

O concurso público oferece oportunidades para profissionais das seguintes áreas: Psicologia Fenomenológica, Existencial e Humanista (1); Estatística (1); Química Analítica (1); Ginecologia e Obstetrícia (1); Pediatria (2); Radiologia e Diagnóstico por Imagem (1); Semiologia (1); Anatomia Cirúrgica / Cirurgia (1); Saúde da Comunidade (1); Ortopedia (1); Medicina do Trabalho e Perícia Médica (1); Irrigação, Hidráulica e Hidrologia (1).

Também têm vagas para professores de Administração Rural e Extensão Rural (1); Construção Civil, Geotécnica e Infraestruturas de Transportes (1); Materiais e Processos de Fabricação (1); Biologia e Saúde (1); Educação Física Escolar/Pedagogia do Esporte (1); Didática/Currículo/Formação de Professores (1); Estágio Supervisionado em Língua Inglesa (1); Economia Quantitativa e Séries Temporais (1); Psicodiagnóstico e Ludoterapia (1); História Indígena e do Indigenismo (1).

As oportunidades são ainda nas áreas de Ciência da Computação (2); Física / Ensino de Física (1); Nutrição Clínica (1); Dietética nos ciclos da vida e Nutrição Esportiva (1); Anatomia Patológica (1); Medicina de Família e Comunidade (2); Medicina Legal e Bioética (1); Suporte Básico de Vida e Habilidades Básicas em Medicina (1); Emergência em Clínica Médica (1); Fertilidade no Solo / Nutrição Mineral de Plantas / Adubos e Adubação (1); Cultivo de Organismos Marinhos e Engenharia de Aquicultura (1).

As últimas vagas são para Gerenciamento de Processos Industriais (1); Botânica (1); Prática de Produção Textual e Leitura e Estágio Supervisionado em Língua Portuguesa (1); e Direitos Humanos e Fronteiras (1).

Para participar do concurso e concorrer a uma das vagas, o candidato precisa pagar R$ 200,00 pela taxa de inscrição. As avaliações serão por meio de prova escrita, avaliação didática e exame de títulos. A primeira fase está prevista para o dia 8 de abril e a segunda deve ser realizada entre os dias 14 e 15 do mesmo mês.

Os contratados deverão cumprir jornada de 20h semanais ou regime de dedicação exclusiva e receberão remuneração que pode variar de R$ 2.236,30 a R$ 9.585,67. Confira o Edital.