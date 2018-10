Trabalho Vagas de trabalho em MS somam 730 oportunidades Em Iguatemi e Ivinhema são 99 e 71 vagas abertas, respectivamente.

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS) informou, nesta segunda-feira (22), que existem 730 vagas ofertadas a serem preenchidas em MS, sendo 378 na Capital e o restante para atuação em 30 municípios do interior.

Em Campo Grande há opção para profissionais que atuem como operador de telemarketing (225), motorista de ônibus rodoviário (15), assistente de vendas (12), soldador (8) e balconista de açougue (7).

De acordo com a Funtrab, do total de oportunidades no interior, a cidade de Três Lagoas possui 30 vagas abertas, Nova Alvorada do Sul tem 29, Ivinhema, 71 e Iguatemi tem 99 opções de emprego. As demais vagas estão distribuídas em diversos municípios.

Os interessados devem comparecer à sede da instituição, localizada na rua 13 de Maio, 2.773 Centro, munidos dos seguintes documentos pessoais: RG, CPF e Carteira de Trabalho. O horário de funcionamento da Funtrab é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.