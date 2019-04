Campeonato Paulista Vagner Mancini será auxiliar técnico de Cuca no São Paulo até o fim do Campeonato Paulista

Vagner Mancini será o auxiliar técnico de Cuca no São Paulo até o final do Campeonato Paulista. Os dois se encontraram no CT da Barra Funda, nesta segunda-feira, no primeiro treino de Cuca no comando do São Paulo, e já iniciaram os trabalhos.

Mancini assumiu a equipe interinamente após a eliminação precoce do Tricolor na primeira fase da Taça Libertadores, ainda dirigido por André Jardine.

O até então coordenador técnico do São Paulo esteve à frente do time em nove jogos, com três vitórias, quatro empates e duas derrotas, um aproveitamento de 48,1%.

O primeiro objetivo da dupla é a classificação para a final do Campeonato Paulista. No próximo domingo, o São Paulo encara o Palmeiras, na arena palmeirense, no jogo de volta da semifinal. Como a primeira partida terminou 0 a 0, qualquer vitória do Tricolor o classifica à decisão.