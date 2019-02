Brumadinho Vale construirá ponte sobre a lama para conectar bairros atingidos em Brumadinho

Uma ponte de 50 metros de extensão sobre a lama será construída pela Vale para conectar os bairros de Casa Branca e do Córrego do Feijão à sede do município de Brumadinho.

Até lá, a mineradora será também responsável pelo transporte de alunos de escolas locais por uma rota monitorada próxima à mina da Vale. A obra e a operação foram anunciadas pela Defesa Civil do Estado de Minas Gerais.

O deslocamento entre o Córrego do Feijão e o centro de Brumadinho era feito em cerca de 30 minutos, antes da ruptura da barragem. Com as estradas bloqueadas pela lama, o caminho dura cerca de duas horas.

Segundo a Defesa Civil de Minas Gerais, o início das obras deve ser nesta quinta-feira (7) ou sexta-feira (8) e deve durar três semanas. A ponte deverá ser permanente e ficará na cidade mesmo após as operações de busca e de limpeza das rodovias no entorno da barragem.

O ponto de construção da ponte é próximo ao encontro da lama com o rio Paraopeba.

Mas até que a ponte fique pronta, a Vale será responsável pelo transporte de alunos entre os dois bairros isolados e o centro de Brumadinho. "Será ofertado o transporte escolar num deslocamento controlado por dentro da mina para agilizar o deslocamento dos estudantes", disse o tenente-coronel Godinho, da Defesa Civil. Segundo ele, o trajeto é seguro.

"As aulas já retornam agora. E não dá para esperar a ponte ficar pronta para dar o acesso das crianças que precisam ter o conhecimento necessário."

Detalhes do calendário escolar ainda serão decididos pela rede pública local. As aulas já deveriam ter começado, mas estão suspensas devido à presença de lama em diversas vias do município.

As autoridades do governo estadual atualizaram o número de mortes na tragédia de Brumadinho, já são 150 (sendo 134 identificados). Outras 182 pessoas estão desaparecidas.