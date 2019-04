Nova etapa Vale Universidade divulga lista de pré-habilitados e convoca para nova etapa

Disponibilizada no site da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), nesta quinta-feira (25.4), a lista de pré-habilitados no processo seletivo 2019 do Programa Vale Universidade.

Os candidatos agora devem observar a data e a hora especificadas para comparecerem no endereço indicado. A ausência do acadêmico implicará em sua automática desclassificação do processo seletivo 2019.

Servidores da Superintendência de Projetos Especiais, da Sedhast, setor que coordena o Programa, e parceiros receberão os acadêmicos que devem estar munidos de todos os documentos solicitados.

LISTA DOS ACADÊMICOS PRÉ-HABILITADOS – PROCESSO SELETIVO DE VERÃO 2019