Governo Presente Vamos atingir nossos objetivos, diz prefeito de Bataguassu no Governo Presente

Presidente da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), o prefeito Pedro Arlei Caravina, de Bataguassu, elogiou nesta sexta-feira (13.9) o projeto Governo Presente, que leva o gabinete do governador Reinaldo Azambuja para atendimento no interior. “É uma bela atitude, pois executivos e legislativos municipais têm a oportunidade de tratar seus assuntos relevantes com mais tempo e facilidade”, afirmou.

Pedro Caravina e Reinaldo Azambuja se reuniram em Três Lagoas na 1ª edição do programa. “Tratamos de vários assuntos importantes para Bataguassu, demandas que temos na infraestrutura, saúde e educação. O governador recepcionou esses pedidos e vai analisar caso a caso. Tenho certeza que vamos atingir nossos objetivos”, pontuou.

Reinaldo Azambuja tem colhido reivindicações dos prefeitos para traçar investimentos futuros. Para ele, a iniciativa descentraliza a gestão. “As demandas estão chegando e vamos organizá-las para realizar muitas das vontades dos municípios – sem cor partidária, sem lado a ou lado b, apenas do lado da população”, afirmou.

Estão presentes no projeto os secretários Sérgio de Paula (Articulação Política), Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica), Jaime Verruck (Meio Ambiente Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), Geraldo Resende (Saúde), Maria Cecília Amendola da Motta (Educação), Luís Roberto (adjunto da Infraestrutura) e Ary Carlos Barbosa (adjunto da Justiça e Segurança Pública).

Investimentos

Desde 2015, o Governo do Estado vem executando melhorias em Bataguassu, entre elas a reestruturação rodoviária. O pavimento das rodovias MS-395 e MS-338, ligando Bataguassu, Santa Rita do Pardo e Brasilândia, foi praticamente refeito. A restauração das pistas recebeu investimentos de R$ 88 milhões.

Outro benefício levado à população foi a construção de moradias, com entrega de casas a 152 famílias no distrito Nova Porto XV, no loteamento São Pedro e na Chácara São João. As unidades habitacionais foram construídas por meio de parceria entre o Estado, a União e o município.

Com R$ 1,7 milhão foram feitas obras de restauração de pavimento em diversas ruas do bairro São Francisco – um dos mais antigos da cidade. Já com a garantia de R$ 4,3 milhões, estão em execução obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário, que estão 27% concluídas.