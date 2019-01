BBB19 Vanderson deixa o BBB19 direto para a delegacia do Rio nesta semana

Mesmo diante das graves acusações de assédio e estupro, a Globo optou por colocar o participante Vanderson no BBB19, e agora, sofrerá as consequências da sua decisão. De acordo com o jornal Extra, a delegada Juliana de Angelis, da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Rio Branco, no Acre, determinou o seu interrogatório.

Ele terá que depor na Deam de Jacarepaguá (Rio de Janeiro), sendo interrogado pela delegada Rita Salim ainda esta semana. “Ele vai ser ouvido na delegacia”, disse Rita, deixando claro que não irá até os Estúdios Globo, onde fica a casa do BBB19. “Vamos colher todas as informações para repassar à delegada de Rio Branco”, explica.

“Não temos mandado de prisão contra ele. Essa é uma fase de interrogatório”, completa. “A prisão preventiva tem que ter vasta materialidade e, inicialmente, não é este o caso”, diz a delegada titular da Delegacia de Atendimento à Mulher de Rio Branco (Deam-Acre), Juliana de Angelis Carvalho, que já recebeu o advogado da família de Vanderson.

“Ele está sendo investigado, não condenado. Avalio todo tipo de prova, principalmente porque os casos ocorreram há mais ou menos dois anos. Estamos levantando testemunhas, fotos, imagens… Tudo que possa ser anexado aos autos”, explica. “Ela contou que, num momento contrariado, ficava agressivo”, diz a delegada, referindo-se à uma das ex-namoradas do brother.

“Houve uma única agressão física e, depois disso, eles romperam. São casos que aconteceram há quase um ou dois anos. Uma das vítimas é ex-namorada, e as outras duas são pessoas que ele não tinha relacionamento anterior. Uma dessas (vítimas) o acusa de estupro. Estamos apurando como tudo aconteceu”, completa.

“O sexo pode ser consensual e, no decorrer do ato, a mulher pode não querer mais algo e acaba sendo obrigada a fazer. Isso, também, é entendido como estupro”, explica. Sobre o outro caso envolvendo Vanderson, ela informa: “A investigação é de importunação ofensiva ao pudor. Nesse caso, especificamente, ele é acusado por uma garota que conheceu numa festa”.

“Ele insistiu numa aproximação que perturbou a vítima, passando a mão nela”, disse. A Globo, por sua vez, afirma: “A Globo é veementemente contra qualquer tipo de violência, mas cabe às autoridades competentes a apuração de denúncias como a que está sendo feita. Se assim for, a Globo poderá tomar medidas, como já fez em outras edições do programa”.