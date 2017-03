VÃ¡rios trechos da BR-163 continuam em obras no interior do Estado

Vários trechos da BR-163 continuam em obras no interior do Estado

A CCR MSVia continua as obras e serviços de melhoria a na BR-163/MS nesta segunda-feira (6). Nos trechos onde acontecem as ações, a Concessionária implanta a operação pare-e-siga, quando uma das faixas é interditada enquanto o fluxo e veículos segue pela outra, alternadamente, nos sentidos Norte e Sul da via. Em outros pontos, acontecem desvios no tráfego.

De acordo com o Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU, as obras estão muito bem sinalizadas, mas é fundamental que os motoristas redobrem a atenção nesses trechos, pois pode haver retenção de tráfego.

Pontos com desvio de tráfego:

São Gabriel do Oeste – entre os kms 638 e 633;

Jaraguari – entre os kms 531 e 530;

Campo Grande – entre os kms 422 e 421;

Caarapó – entre os kms 229 e 228;

Pontos com pare-e-siga:

Sonora – entre os kms 843 e 842;

Sonora/Pedro Gomes – entre os kms 822 e 819;

Pedro Gomes/Coxim – entre os kms 780 e 778;

Coxim – entre os kms 735 e 734;

São Gabriel do Oeste – entre os kms 604 e 602;

Bandeirantes – entre os kms 552 e 550;

Jaraguari – entre os kms 522 e 520 e no km 509;

Campo Grande – entre os kms 425 e 423;

Rio Brilhante – entre os kms 336 e 334;

Eldorado – entre os kms 47 e 46 e entre os kms 37 e 36.

Todos os locais estão sinalizados. Em caso de chuva, as obras poderão ser interrompidas.