FUTEBOL Vasco e São Paulo duelam com objetivos opostos no Brasileirão

Pela 36ª rodada do Brasileirão, Vasco e São Paulo se enfrentam em São Januário, às 19h (MS), com objetivos opostos nessa reta final de campeonato. O time carioca olha para a parte de baixo da tabela, lutando contra o rebaixamento. Já o time paulista, está de olho na parte de cima da classificação, mirando voltar ao G4 e conseguir uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores.

A situação do Gigante da Colina no Campeonato Brasileiro é delicada e pode ficar ainda mais complicada caso não consiga a vitória logo mais. Isso porque a equipe está na 15ª posição, com 39 pontos, apenas dois acima da zona de rebaixamento.

As partidas recentes também não foram muito animadoras. Nos últimos três jogos foram duas derrotas e um empate. Em contrapartida, o torcedor do Vasco pode ficar alegre com o retorno do atacante Maxi López, que ficou fora dos últimos dois jogos por conta de uma lesão no pé.

O São Paulo chega para o confronto em situação mais tranquila e um momento melhor em relação ao time carioca. O Tricolor Paulista conquistou quatro pontos nos últimos dois jogos e teve bom desempenho nas partidas contra Grêmio e Cruzeiro. Com 62 pontos conquistados, o time busca voltar ao G4 para conquistar a vaga direta na fase de grupos da próxima Libertadores. Para isso, precisa vencer ou empatar logo mais.

Outros jogos [horários de MS]:

20h - Chapecoense x Sport - Arena Condá (SC)

20h - Bahia x Fluminense - Fonte Nova (BA)

20h - Ceará x Paraná - Arena Castelão (CE)