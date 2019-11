Polícia Vazamento leva irmãos a descobrirem corpo de homem em caixa dágua A vítima seria conhecida das testemunhas

Na noite de quarta-feira (13), corpo de um homem identificado como Paulo Santana Maciel, de 36 anos, foi encontrado boiando na caixa d’água de um condomínio em Três Lagoas, cidade a 338 quilômetros de Campo Grande. Dois irmãos estavam na laje quando encontraram a vítima e acionaram a polícia.

Conforme as informações da Polícia Militar, o homem de 30 anos que é morador no condomínio contou que por volta das 19 horas ligou para o irmão, de 27 anos, para ajudar a consertar a rede de internet. O irmão foi até o bloco e verificou um vazamento de água, então os dois decidiram subir na laje para verificar também este problema.

Quando abriram a tampa da caixa d’água, encontraram o corpo boiando. No primeiro depoimento, eles afirmaram que não conheciam a vítima, mas na delegacia o homem de 30 anos disse que tinha amizade com ela. Ainda há relatos de que Paulo Santana teria sido visto naquele dia no condomínio.

O caso é tratado a princípio como morte a esclarecer e segue em investigação. O boletim de ocorrência foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Três Lagoas.