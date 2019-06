Drogas Veículo carregado com drogas é apreendido na região de Dourados

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam na manhã desta terça-feira (25/6), um GM Celta de cor branca e placas de Itumbiara (GO), carregado com 80 quilos de maconha.

A apreensão ocorreu durante o policiamento para fiscalização na região de Dourados.

Ao perceber a aproximação da viatura policial o condutor, um homem de 24 anos de idade, fugiu em alta velocidade. Durante a perseguição ele perdeu o controle de direção e foi lançado para fora do veículo.

O condutor disse que pegou o carro, já carregado com a droga, em Amambai e o entregaria em um posto de combustível em Dourados.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), onde o homem será ouvido e autuado, em flagrante, pelo crime de Tráfico de Drogas e permanecerá à disposição da Justiça.