Cigarros Veículo com cigarro contrabandeado é apreendido

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam na manhã de quarta-feira (12/12), por volta das 9h30, um veículo VW Gol de cor cinza transportando 500 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai.

A apreensão ocorreu durante abordagem do bloqueio policial para fiscalização na região de Dourados.

O condutor do Gol disse que pegou a carga em Ponta Porã e entregaria na cidade. Disse também que os dois ocupantes do veículo Peugeot de cor prata, também abordados pela equipe do DOF, eram os responsáveis em repassar informações sobre o policiamento na rodovia, através de ligações de aparelho celular.

A versão foi confirmada pelo condutor e passageiro do veículo Peugeot.

A ocorrência foi registrada e entregue na Receita Federal de Dourados para os procedimentos legais.