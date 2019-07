Maconha Veículo com mais de 100kg de maconha em fundo falso é apreendida

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, na tarde de domingo, um veículo VW Saveiro de cor preta e placas de Araçatuba (SP) carregado com 194 tabletes de maconha, com peso total de 122,6 quilos.

A apreensão ocorreu durante uma abordagem do bloqueio policial na região de Anaurilândia. Durante a vistoria no veículo, os policiais descobriram o entorpecente em compartimentos ocultos.

O condutor, um homem de 20 anos de idade, disse que pegou o veículo já com a droga em Amambai e que foi contratado para entregar na cidade de Araçatuba (SP). O passageiro era um adolescente de 17 anos de idade.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Polícia Civil de Anaurilândia, onde o homem foi ouvido e autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

O Conselho Tutelar local foi acionado para os encaminhamentos legais referente ao adolescente.