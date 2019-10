Sinais de adulteração Veículo com sinais de adulteração é apreendido a caminho do Paraguai

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, na madrugada desta terça-feira (1/10), um veículo Fiat Strada de cor prata com os sinais de identificação pertencentes a outro veículo.

A apreensão do veículo e a prisão do condutor ocorreram durante abordagem do bloqueio policial para fiscalização na região de Ponta Porã.

Durante a checagem dos agregados do veículo (numeração de chassi e motor), os policiais descobriram que pertenciam a outro Fiat Strada da mesma cor, com registro de roubo no ano de 2014, em Brasília (DF).

O condutor, um homem de 35 anos de idade, disse aos policiais que foi contratado na cidade de Frutal (MG) para trazer o veículo e entregá-lo na cidade de Ponta Porã.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã.

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300.