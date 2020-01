Jardim Columbia Veículo é arrastado por enxurrada no Jardim Columbia Professora e sogro estavam em veículo que "dançou" no meio da chuva intensa que caiu na Capital

Um veículo Honda Civic foi arrastado pela enxurrada trazida pela chuva forte ocorrida na tarde de hoje no Jardim Columbia, na rua Lino Villachá. Duas pessoas estavam dentro do veículo no momento do incidente. Muito assustada, a condutora a professora Jussara Vilhalba, de 48 anos estava acompanhada pelo sogro. Ela disse que foi de repente e desesperador. “ Quando eu vi a água estava puxando o carro e ele começou a dançar. Desesperada eu liguei para os Bombeiros e falei que iria deixar o carro mas eles pediram para continuar dentro do veículo e no máximo sentar na janela. Mas isso não foi preciso”, disse a condutora.

A professora disse que a água chegou a entrar no automóvel e atingiu até a metade da porta. A ocorrência foi atendida pelos Bombeiros e a água já está baixando no local. O veículo ficou bastante danificado e cheio de barro. Agora a professora aguarda a chegada do guincho para retirada do veículo.

Após o susto a professora desabafou sobre o ocorrido. “Agora eu fico pensando nas pessoas que moram em cidades que sempre alagam”, concluiu.

O motociclista, Adão Pereira dos Santos, 58 anos, também passou aperto no mesmo local. A moto estragou no mesmo ponto do problema com o Honda Civic.o Ele conta que estava com uma passageira e eles chegaram a cair por causa do barro.