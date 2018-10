DOF Veículo furtado em MG é recuperado pelo DOF com 105 kg de maconha Mais um veículo, um HB20 foi apreendido, vindo de Belo Horizonte (MG)

Equipe do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), surpreenderam o motorista de um veículo Fiat Brava, com placa falsa de Paranaíba (Mato Grosso do Sul), carregado com 105 quilos de uma substância análoga a maconha.

Conforme divulgado, os policiais fizeram a abordagem do bloqueio policial, em estrada na região de Maracaju, do veículo depois de desconfiarem de um segundo, um HB20 com placas de Belo Horizonte, que segundo foi comprovado depois, seguia como batedor do Fiat Brava.

Durante a checagem das placas e agregados dos veículos (numeração de chassi e motor), os policiais localizaram um Boletim de Ocorrência de Roubo/Furto em Minas Gerais, tendo o Fiat Brava como objeto do crime.

A ocorrência foi entregue na Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) para os procedimentos legais.