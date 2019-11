Interior Veículo furtado em São Paulo é recuperado na região de fronteira

Durante a Operação Hórus, desencadeada pela Sejusp (Secretaria de Justiça e Segurança Pública) e pela Seopi (Secretaria Nacional de Operações Integradas) do Ministério de Justiça e Segurança Pública, a PMR (Polícia Militar Rodoviária), recuperou, na tarde desta segunda, dia 25 de novembro, na rodovia MS-486, próximo à cidade de Coronel Sapucaia, na região de fronteira co o Paraguai, um veículo que havia sido furtado na cidade de São Paulo, em setembro deste ano.

O fato aconteceu, quando a equipe da Polícia Militar Rodoviária recebeu uma denúncia que um veículo Jeep/Renegade, estaria abandonado em uma estrada vicinal que liga Aral Moreira a Amambai.

A equipe diligenciou até o local, obtendo êxito em localizar o veículo. O mesmo estava sem as placas de identificação, apresentava problemas mecânicos, sem os assentos traseiros e suspensão elevada, indicando que possivelmente seria usada para transporte de drogas.

Em contato com o Centro de Comando e Controle da PMR, foi verificado que as placas originais eram da cidade de Mairiporã, no interior de São Paulo, com registro de furto no mês de setembro deste ano na capital paulista.

Diante dos fatos, o veículo recuperado foi removido para a Delegacia de Polícia de Amambai.