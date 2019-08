Cigarros contrabandeados Veículo guinchado escondia 500 pacotes de cigarros contrabandeados

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, na tarde de ontem (5/8), um Fiat Palio carregado com 499 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai.

A apreensão ocorreu durante abordagens do policiamento para fiscalização na região de Dourados. Os policiais visualizaram o veículo conduzido por um caminhão guincho.

Durante a vistoria foram localizados os pacotes do produto.

O condutor do guincho disse que foi contratado para levar o veículo até Campo Grande, e que o proprietário era o passageiro, um homem de 28 anos de idade.

Questionado sobre o material apreendido, o homem disse que adquiriu o cigarro no Paraguai e revenderia em Campo grande.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Polícia Federal de Dourados.