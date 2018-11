Veículo Veículo incendiado é encontrado em estrada vicinal

O 8º Batalhão de Nova Andradina, através da equipe rádio patrulha de Batayporã, encontrou na manhã de segunda (5) um veículo totalmente destruído por incêndio.

A equipe policial foi acionada via 190 sendo informada que nas proximidades de um sítio em uma estrada vicinal havia um veículo incendiado. No local os policiais identificaram o carro de marca e modelo VW/Saveiro e em checagem da placa como também do chassi, foi constatado que o veículo havia sido furtado na madrugada em Batayporã conforme registro na delegacia de polícia civil.

Os policiais preservaram o local até a chegada do delegado, acompanhado do perito que realizarão as investigações sobre a autoria do furto e se o incêndio foi criminoso ou por alguma falha elétrica.