Maconha Veículo roubado e carregado com meia tonelada de maconha é recuperado

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) recuperaram na manhã desta terça-feira (19), por volta das 8h30, um Hyundai Creta de cor vermelha e placas de Brasília (DF), com registro de Roubo na data de 29 de junho de 2018.

No veículo estavam 374 tabletes de maconha, com peso total de 409 quilos.

A apreensão ocorreu durante uma abordagem do bloqueio policial para fiscalização na rodovia MS-164. O condutor, um homem de 38 anos de idade, não obedeceu a ordem de parada dos policiais e fugiu em alta velocidade.

Durante perseguição, os policiais perceberam o instante em que o condutor abandonou o veículo e adentrou em um canavial às margens da rodovia.

Durante as buscas pelo local, o homem foi localizado e detido. Disse aos policiais que pegou o veículo já carregado com o entorpecente em Ponta Porã e levaria até Campo Grande. Durante a checagem dos agregados (numeração do chassi e do motor), identificou-se o registro criminal por Roubo.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã para os procedimentos legais.