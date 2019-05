Recuperado Veículo roubado é recuperado e adolescentes apreendidos Outros dois adolescentes envolvidos ainda não foram encontrados

Equipe do 10º Batalhão de Polícia Militar recuperou na madrugada deste domingo (26) um veículo Chery Face, de cor prata, que havia sido roubado em um assalto naVila Ipiranga, de um condutor, de 28 anos.

Os militares foram acionados por volta das 3h30 da madrugada para atender uma ocorrência de veículo abandonado, no Parque do Lageado. No local, o automóvel foi encontrado além de um simulacro de arma de fogo.

Após coleta de informações, os militares solicitaram imagens de câmeras de segurança próximas ao local, sendo identificados os suspeitos. A guarnição realizou buscas na região e encontram os suspeitos.

Inicialmente os envolvidos negaram o fato, mas acabaram entrando em contradição e confessaram o crime.

Eles relataram que estava em um ponto de ônibus, momento em que se jogaram na frente do veículo e ordenaram que o condutor deixasse o local. Diante dos fatos, ambos receberam voz de apreensão, sendo conduzidos até a Delegacia de Pronto Comunitário (Depac) do Piratininga juntamente com o veículo recuperado. Outros dois adolescentes envolvidos ainda não foram encontrados.