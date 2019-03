São Paulo Veículo roubado em São Paulo é recuperado em MS no mesmo dia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou nesta sexta-feira, 8 de março, em Miranda, um utilitário com registro de roubo/furto.

Durante fiscalizações, no km 602 da BR-262, foi abordado um Hyundai/Santa Fé, que possuía placas de Indaiatuba (SP). O motorista, de 28 anos, declarou ter saído de Cianorte (PR) e iria até Corumbá. Ele disse também que o veículo era de um amigo, morador na cidade paranaense.

Porém, em consulta ao sistema, os agentes descobriram que o utilitário havia sido registrado como produto de furto na data de hoje em Indaiatuba (SP).

Questionado sobre a informação, o condutor manteve as declarações dadas anteriormente, mas confessou que possuía antecedente criminal por receptação de veículo no Estado do Paraná.

O homem e o utilitário foram encaminhados à Polícia Civil em Miranda.