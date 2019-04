Capital Veículo roubado na Capital é recuperado dois dias depois

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, nesta segunda-feira, 15 de abril, no km 602 da BR-262 em Miranda, um carro roubado no último sábado.

Durante fiscalizações a equipe abordou um VW/GOL com placas de Campo Grande, sendo conduzido por um homem de 40 anos. Após consultas no sistema foi verificado que o veículo havia sido roubado no último sábado, 13 de abril, em Campo Grande.

O motorista confessou aos policiais que foi contratado para levar o automóvel de Campo Grande para Corumbá e não deu mais detalhes do serviço.

O condutor foi preso e encaminhado, juntamente com o carro, para a Delegacia de Polícia Civil em Miranda.