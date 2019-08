Contrabando Veículos carregados com contrabando são apreendidos

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, na tarde de ontem (28/8), três veículos carregados com mercadorias contrabandeadas do Paraguai.

As apreensões ocorreram durante uma abordagem do policiamento para fiscalização, na região de Dois Irmãos do Buriti. Os veículos seguiam para Campo Grande e estavam carregados com pneus, tapetes, perfumes e roteadores para internet.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), para posterior envio dos veículos e da mercadoria à Receita Federal de Ponta Porã.

