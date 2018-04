'Ponto Facultativo' Veículos com placas final 1 e 2 não terão emissão emediata de CRLV "Detran/MS ainda informa que se for urgente para o cidadão, este deve emitir o documento nessa sexta-feira"

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) informa que o licenciamento das placas final 1 e 2 pode ser pago até segunda-feira (30.4), porém o documento obrigatório (CRLV) não poderá ser emitido no dia 30 de abril, devido ao ponto facultativo.

A orientação é para que os cidadãos, que necessitarem do documento, emitam o CRLV ainda nesta sexta-feira (27.4).

Aqueles que desejarem, podem emitir o documento obrigatório a partir de quarta-feira (2.5), data em que as Agências retornam o atendimento ao público, entretanto, a guia deve ser paga, normalmente, até o dia 30 de abril.

Para licenciar, o proprietário do veículo pode emitir a guia em qualquer agência do Detran-MS ou pelo site. Há possibilidade de efetuar o pagamento nas agências do órgão ou nos bancos conveniados.