Veículos Veículos irregulares e estacionados em vagas de idosos serão guinchados Leitora registrou que motociclistas não estão respeitando espaço mesmo com sinalização por placas

Criada para facilitar embarque e desembarque no Centro, área na Rua 14 de Julho é utilizada como estacionamento. A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) já está aplicando multas, mas a situação para condutores irregulares deve se agravar, com remoção dos veículos a partir da próxima semana.

Mesmo sendo infração grave, de 5 pontos na carteira e R$ 195 de multa, motociclistas e motoristas continuam estacionando nos pontos de embarque e desembarque. De acordo com o chefe de fiscalização de trânsito da Agetran, Carlos Guarini, a única solução agora na tentativa de resolver o problema é endurecer a fiscalização. “Vamos começar a remover os veículos para o pátio do Detran. Tanto os veículos que estacionam nesses pontos quanto nas vagas para idosos”, disse.

Vendedora de loja na área central, Jaquenine Silvério, de 24 anos, fez o registro da situação na 14 de Julho com Afonso Pena. Ela diz entender a correria do fim de ano, mas não aceita a falta de respeito com os pedestres.

Ainda de acordo com a vendedora, outras pessoas também estavam com dificuldade de transitar pelo local. “Tive que ir para rua embarcar no Uber. Não justifica deixar quem precisa embarcar e desembarcar sem acesso, ainda mais sendo um local específico”, explica.