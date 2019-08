Contrabando Veículos são apreendidos com narguilé e eletrônicos contrabandeados

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, na tarde de terça-feira (6/8), três veículos carregados com 66 caixas de essências para narguilé e vários produtos eletrônicos adquiridos no Paraguai, sem a documentação de regularidade fiscal.

As apreensões ocorreram durante abordagens do policiamento para fiscalização na região de Maracaju.

Os veículos Corsa Wind prata e Corsa Classic branco estavam carregados com 33 caixas de essências para narguilé, em cada um. Condutor e passageiro de um dos veículos, disseram que eram os proprietários do material apreendido e que revenderiam em Campo Grande.

O segundo condutor, um homem de 33 anos de idade disse que apenas foi contratado para levar o veículo até a Capital.

O Terceiro veículo abordado, um Polo Sedan preto, estava carregado com diversos produtos eletrônicos. O condutor, um homem de 48 anos de idade, disse que foi contratado para entregar a mercadoria, também, em Campo Grande.

A ocorrência foi registrada e entregue na Receita Federal de Ponta Porã.