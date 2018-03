Viralizou Veja a verdadeira história da criança síria que sorri em foto compartilhada por Giovana Antonele 'Os usuários afirmavam que a menina era órfã e que estava abandonada, mas o que chamava atenção era o sorriso inocente da criança'

“O nome da garota é Sidra, ela mora na cidade de Homs, que está sob o controle do governo da Síria. Todos os membros da família estão ilesos” Foto: Ahmad Sabouni

A foto de uma criança suja de poeira e aparentemente sozinha foi compartilhada por pessoas na internet com a informação de que ela estaria em um local de guerra na Síria e perdida.

Na maioria dos posts, os usuários afirmavam que a menina era órfã e que estava abandonada, mas o que chamava atenção era o sorriso inocente da criança. Entretanto, a história compartilhada foi distorcida. Apesar de realmente estar na Síria, um país em guerra, o autor da foto Ahmad Al-Sabouni afirmou que a menina está bem e com a família.

Foto: Reprodução/Fan page do fotógrafo no Facebook.

De setembro de 2017, as fotos repercutiram e foram postadas atualmente fora de contexto. Na época, o fotógrafo compartilhou as fotos com um texto que falava de Deus e esperança, sem nunca ter informado sobre o estado da garota ou da família. Depois que as imagens viralizaram, Al-Sabouni publicou mais fotos da menina e confirmou que ela mora em uma parte segura a região com seus pais.

“O nome da garota é Sidra, ela mora na cidade de Homs, que está sob o controle do governo da Síria. Todos os membros da família estão ilesos”. O fotógrafo postou, junto com o texto, mais fotos da garota, desta vez com a família. Nos comentários, diversas pessoas expressaram agradecimentos a Al-Sabouni por ter explicado a história de Sidra.

