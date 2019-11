Emprego Veja aqui as 220 oportunidades de emprego oferecidas nesta quinta-feira Os interessados devem se cadastrar na agência, localizada na Rua 13 de maio, nº 2773, com RG, CPF e Carteira de Trabalho

andidatos em busca de uma vaga de emprego na Funtrab Foto: Funtrab/Divulgação

A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) oferece nesta quinta-feira (21) 220 vagas de emprego em Campo Grande. Os interessados devem se cadastrar na agência, localizada na Rua 13 de maio, nº 2773, com RG, CPF e Carteira de Trabalho, de segunda a sexta-feiras, das 7 às 17 horas.

As oportunidades são para açougueiro, ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de eletricista, ajudante de pintor, alinhador de pneus, analista de marketing, analista de suporte técnico, armazenista, assistente administrativo, assistente de vendas, atendente de balconista, atendente de lanchonete, atendente de lojas, atendente de padaria, auxiliar administrativo, auxiliar de confeiteiro, auxiliar de costureira, auxiliar de cozinha, auxiliar de crédito e auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção.

Também há ofertas para auxiliar de manutenção predial, auxiliar de marceneiro, auxiliar de técnico de refrigeração, auxiliar técnico eletrônico, barman, borracheiro, cabeleireiro, camareira de hotel, capataz, carreteiro (motorista de carreta), caseiro, chapista de lanchonete, churrasqueiro, classificador de madeira, confeiteiro, consultor de vendas, cortador, costureira em geral, cozinheiro geral, eletricista e empregado doméstico nos serviços gerais. Veja aqui todas as vagas oferecidas hoje.