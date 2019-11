Polícia Veja imagens do protesto de mulheres no Terminal Morenão por atrasos Elas fecharam via de acesso ao Terminal por falta das linhas 070 e 072

Guarda Municipal apontando arma para manifestantes. ( Foto: Marcos Ermínio

Mulheres, maioria de trabalhadoras diaristas e domésticas, fecharam uma das vias de acesso ao Terminal Morenão em protesto por atrasos das linhas 070 e 072 durante o feriado desta sexta-feira (15), mas acabaram surpreendidas pela Guarda Municipal, que lançou spray para acabar com a manifestação. Elas já haviam saído da via quando o guarda usa o gás, como é possível ver no vídeo ao final da matéria. Muitas delas foram atingidas.

Elas reclamavam da falta de horário dos ônibus, que se agrava durante o feriado. “Não avisam que horas vai passar e quando avisam, não cumprem nunca o horário”, reclamou uma delas. O Consórcio Guaicurus avisou apenas que reduziria a frota em 30%, como faz nos feriados, dias de menor concentração de pessoas.

No entanto, o protesto era para reclamar da falta de compromisso da concessão pública com as trabalhadoras. “Tem ônibus que nem passa. A gente acorda de madrugada para pegar ônibus e chegar na casa do patrão no horário, mas os ônibus simplesmente não passam”, criticou outra trabalhadora.

O Jornal Midiamax acompanhou a manifestação ao vivo pelas redes sociais e registrou imagens do protesto. As fotos são do repórter fotográfico Marcos Ermínio.