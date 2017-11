Luto Velório de ex-prefeito de Bonito acontece na Capital "“Leleco”, como era conhecido, lutava há mais de um ano contra um câncer no intestino"

Leonel de Souza Brito, o "Leleco", morreu aos 54 anos Foto: Reprodução/Web

Odilson Arruda Soares (PSDB), atual prefeito de Bonito, a 257 quilômetros de Campo Grande, decretará luto oficial de três dias nesta segunda-feira (27), após a morte do ex-prefeito da cidade, Leonel de Souza Brito, 54, na tarde do domingo (26). No dia desta segunda-feira também será de ponto facultativo na cidade.

Segundo o site Bonito Informa, o velório de Leonel acontece no cemitério Parque das Primaveras, em Campo Grande, município onde o ex-prefeito nasceu, desde às 23h de ontem. O sepultamento está marcado para hoje, às 16h.

“Leleco”, como era conhecido, lutava há mais de um ano contra um câncer no intestino. Chefe do executivo municipal entre os anos de 2013 e 2016, a luta contra a doença começou quando ele ainda era prefeito, em novembro do ano passado. Na época, Leonel precisou se afastar do cargo por conta de uma cirurgia, e não voltou mais a vída pública.

Nascido no dia 15 de junho de 1963, o ex-político também era produtor agropecuário e na carreira pública foi secretário de Saúde de Bonito no mandato do prefeito José Arthur e presidente do Sindicato Rural do município.