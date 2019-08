MODERNIDADE Venda de milhas é opção para consumidor ao resgatar pontos Os números da associação em 2018 indicam um mercado em expansão e maior preocupação do cliente em resgatar seus pontos antes de expirarem.

A maior parte dos consumidores que participam de programas de fidelidade ou programas de milhagem prefere resgatar seus pontos voando. A informação é da Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização (Abemf) que aponta que 74,8% dos pontos resgatados no quarto trimestre de 2018 foram

destinados à aquisição de passagens aéreas. Os outros 25,2% foram usados em compras de produtos ou serviços oferecidos por parceiros dos programas.

O indicador é importante para conhecer como funciona o mercado de fidelização, mas também mostra a relevância da transferência de pontos no cartão de crédito para milhas aéreas. Isso porque, outro dado da Abemf revela que a principal fonte de acúmulo de pontos de fidelização é o pagamento de faturas de cartão de crédito e compras de produtos e serviços em parceiros, correspondente a 90,4% no quarto trimestre de 2018. Mas na hora do resgate, voar é a prioridade do cliente.

Os números da associação em 2018 indicam um mercado em expansão e maior preocupação do cliente em resgatar seus pontos antes de expirarem. Em comparação com o ano anterior, o montante de milhas resgatadas em 2018 subiu 20,5%: de 203,4 bilhões em 2017 para 245 bilhões em 2018.

A série histórica mostra também aumento de 13,9% na quantidade de pontos e milhas emitidos - de 251,6 bilhões em 2017 para 286,6 bilhões em 2018 - e ascensão no faturamento das empresas do setor - de R$ 6,2 bilhões em 2017 para R$ 6,9 bilhões em 2018.

Assim como as empresas do mercado de fidelização lucram principalmente com milhas aéreas, o consumidor que tem pontos acumulados mas não tem o costume de viajar pode obter renda extra com milhas. Isso ocorre porque o consumidor não precisa sempre resgatar pontos com produtos e serviços de parceiros, como eletrodomésticos, celulares ou equipamentos eletrônicos. Pontos acumulados em cartões de crédito podem ser transferidos para programas de milhagem e negociados em plataformas de venda de milhas.

VENDA DE MILHAS É UMA ALTERNATIVA

Vender milhas online tem se tornado uma boa opção para quem não tem planos de viajar, tampouco deseja trocar seus pontos por produtos dos quais não precisa.

Uma vez transferidos para os programas de fidelidade das companhias aéreas, os pontos acumulados no cartão podem ser vendidos por meio de plataforma especializadas. Quem tem milhas para vender emite bilhetes de voo para pessoas que querem comprar passagens com desconto, mas não participam de programas de milhagem. O resultado é a uma rede de economia compartilhada em que todos são beneficiados.

A venda de milhas online rende uma grana extra. Para se ter uma ideia, no site da MaxMilhas, a líder do setor, 10 mil milhas podem ser vendidas por preços que variam de R$ 274 a R$ 183, dependendo do programa de fidelidade. Em alguns programas, 10 mil milhas compram apenas pequenos gadgets, acessórios de cozinha e eletrodomésticos menores, muitos avaliados abaixo dos R$ 100 no mercado. Transferir os pontos para programas de milhagem, e posteriormente vendê-los pode ser vantajoso.