Veículos Vendas de veículos novos em MS teve aumento em novembro Estado teve aumento nos índices de comercialização de carros e afins

As vendas de veículos novos em Campo Grande tiveram alta 27,8% no mês de novembro, em comparação ao mesmo período do ano passado. O montante comercializado apenas no último mês na Capital foi de 2.358 unidades, contra 1.845 veículos vendidos em novmbro de 2017. O levantamento considera automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas, implementos rodoviários e outros.

No acumulado do ano, os negócios também apresentaram avanço, com aumento de 20,8% nas revendas: 24.316 veículos foram entregues neste ano diante de 20.117 de janeiro a novembro do ano passado. Por outro lado, na comparação entre outubro e novembro, houve queda de 4,7% nas vendas (de 2.476 para 2.358 comercializações). As informações são da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) que divulgou nesta semana o desempenho do setor automotivo no País e em Mato Grosso do Sul.

No Estado, as vendas também tiveram bom desempenho com avanço de 16,4% nas vendas do ano e de 22,9% no mês de novembro. No acumulado, o montante vendido ficou em 50.433 unidades em MS, diante de 43.293 do mesmo período de 2017. Já no mês, os negócios somaram 4.762 veículos.

Porém, assim como na Capital, houve retração no comparativo entre agosto e setembro. A queda foi de 6,65%, já que em outubro foram 5.101 revendas contra 4.762 no mês passado.