Exportações Vendas externas de carne bovina são 10% maiores do que ano passado Percentual se refere ao período de janeiro a novembro de 2018

As exportações de carne bovina brasileira registraram mais um índice positivo em novembro, com a movimentação de 156.240 toneladas. Segundo levantamento da Associação Brasileira de Frigoríficos (Abrafrigo), o total representa um crescimento de 12%, em relação ao mesmo mês de 2017, que obteve 141.225 toneladas.

Em Mato Grosso do Sul, no mesmo período, o preço médio da arroba do boi chegou a R$ 144,39 e da vaca, R$ 136,04. Nos dois casos, a valorização chegou a 8,76% e 9,18%, respectivamente, se considerado o ano de 2017.

Com relação as receitas, o percentual é um pouco menor, mas ainda apresenta alta, 5% em novembro com US$ 618 milhões, contra US$ 589,8 milhões em 2017.

Outro número importante divulgado foi o crescimento dos países que compram carne brasileira: de janeiro a novembro 108 países ampliaram as importações do Brasil, enquanto 54 apresentaram redução na compra.

JANEIRO A NOVEMBRO

No acumulado do ano até novembro, o volume já alcançou 1 milhão 486 mil toneladas exportadas contra 1 milhão 349 mil toneladas no mesmo período de 2017, num aumento de 10%, enquanto que as receitas atingiram a US$ 5,96 bilhões. No ano passado elas foram de US$ 5,5 bilhões, com elevação de 8%, portanto.

A China continua sendo a grande responsável pelo bom desempenho da carne bovina nas exportações brasileiras. Em 2017, até novembro, as importações chinesas via cidade estado de Hong Kong e as realizadas pelo continente somaram 428.567 toneladas com receita de US$ 2,04 bilhões.

Em 2018, no mesmo período, elas atingiram a 656.393 toneladas com receita de US$ 2,68 bilhões. Com isso a China elevou sua participação total nas vendas brasileiras do produto de 37,7% em 2017 para 43,9% em 2018.

O Egito também elevou suas compras de 138.360 toneladas para 166.403 (+20.3%) enquanto o Chile importou 56.208 toneladas em 2017 e 103.529 em 2018 (+84%). A maioria dos países integrantes da União Europeia também elevou suas aquisições de carne bovina do Brasil em 2018; os mais representativos foram a Alemanha (+ 12,6%); Espanha (+ 24,7%); Reino Unido (+ 12,9%).

*Com informações da Abrafrigo