Vendaval deixa rastros de destruição em Rio Verde

Foram cerca de dez minutos, mas tempo bastante para causar danos em casas, quedas de árvores e avarias na rede elétrica. De acordo com informações do site Rio Verde MS, diversos estragos foram registrados no município que fica 210 quilômetros da Capital.

Os ventos, segundo moradores, começaram no início da noite de ontem (17). Um comércio no bairro Porfírio Gonçalves, foi um dos mais prejudicados, pois toda a cobertura foi arrancada com a força dos ventos. Na entrada da cidade a estrutura do portal de entrada também foi arrancada. Em outro bairro uma torre de comunicação caiu.

Na rua Thomaz Barbosa, uma árvore caiu sobre o muro e portão de uma residência e apesar do susto, ninguém se feriu com o incidente.

Ainda de acordo com o site, a Prefeitura Municipal realiza nesta sexta-feira (18) os serviços de limpeza das ruas, podas dos galhos, retirada das árvores que caíram, além de outros serviços requisitados pela população atingida.

Os moradores de vários bairros ficaram sem luz e sem água, sendo que as equipes das empresas responsáveis pelo fornecimento estavam realizando serviços de reparo.

Até a manhã desta sexta-feira (18) os moradores de vários bairros estavam sem luz e sem água, sendo que as equipes das empresas de água e luz estavam realizando serviços para restabelecer o funcionamento.