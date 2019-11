Polícia Vendedor de tapetes tem Hilux roubada ao marcar encontro com falso cliente Vítima foi amarrada e deixada em meio a um matagal

Imagem ilustrativa da internet Foto: Imagem ilustrativa da internet

Na noite desta quarta-feira (6), um vendedor de tapetes de 44 anos teve sua camionete Hilux roubada ao marcar um encontro com falsos clientes, em frente a uma igreja, na cidade de Dourados a 225 quilômetros de Campo Grande.

O assalto aconteceu por volta das 19 horas desta quarta (6), quando o vendedor de tapetes teria marcado um encontro com falsos clientes, que estavam interessados em produtos personalizados. Ao chegar ao local, a vítima foi rendida pelo homem que entrou na camionete sendo colocado no banco traseiro.

Um comparsa do bandido ia seguindo a camionete com uma motocicleta, até que depois de 15 minutos chegaram a um local ermo e amarram o vendedor o deixando em meio a um matagal. Ele conseguiu queimar as cordas e chamar a polícia. Segundo o vendedor, um dos bandidos era magro, branco, aproximadamente 30 anos e o outro era gordo e moreno claro.

Já um terceiro bandido que estava com os outros dois era moreno, magro, sem um dos dentes e rosto fino.