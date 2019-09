EMPREGO Vendedor, motorista e sushiman são vagas oferecidas nessa segunda-feira pela Funtrab Confira a lista completa com 178 oportunidades de trabalho

A Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), oferece 178 vagas de emprego nessa segunda-feira (23) à trabalhadores interessados em Campo Grande. Há vagas para pessoas com deficiência.

As vagas com mais oportunidades, vendedor pracista e vendedor de porta em porta tem 10 vagas cada área. Há oportunidade para pedreiro de acabamento com 9 vagas. Há ainda, oportunidade para eletricista auxiliar com 6 vagas e motorista de caminhão com 4 vagas.

A Funtrab, oferece oportunidade à açougueiros, auxiliar industrial, encarregado de bar e restaurante, garçom, auxiliar de shushiman, entre outras profissões, confira a lista completa aqui.

Para concorrer às vagas o trabalhador deve se inscrever junto a Fundação, localizada na Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta-feira em horário comercial. O trabalhador deve se dirigir até a fundação munido de documentos pessoais e carteira de trabalho.

As vagas oferecidas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento sem aviso prévio.