CLIMA Vento frio causa sensação de baixas temperaturas nessa quinta-feira em MS Confira como fica o clima dessa quinta-feira (18) em todo o Estado

Foto: Tero Queiroz

Manhã desta quinta-feira (18), é fresquinha na Capital sul-mato-grossense, no geral, em todo estado o clima é de sol entre nuvens, com temperaturas baixas, a sensação térmica é de 12°C mas segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o clima registrado é de 18°C em grande parte do Estado.

Campo Grande pode ter máximas de 25°C, vento frio causa sensação de temperaturas mais baixas, mas acima das nuvens, segundo o Inmet, o clima é ameno, a humidade relativa do ar é baixa de 35%, devido à ausência de chuva.

Nas regiões de São Gabriel do Oeste e Camapuã, o dia é de céu claro e friozinho pela manhã, é tarde esquenta, a máxima pode chegar aos 30°C.

A névoa seca em conjunto ao frio, forma nuvens baixas nas regiões de Três Lagoas, Água Clara, por lá as mínimas são de 15°C e as máximas não ultrapassam os 27°C.

Na fronteira, municípios de Dourados, Ponta Porã e também ao sul do Estado registram mínimas frias de 11°C o céu é claro, sem previsão de chuva. A tarde a máxima chega aos 24°C.

Dourados, Ponta Porã, Naviraí, Rio Brilhante, Fátima do Sul, Jateí e Sete Quedas, a umidade do ar ficará entre 40% a 90%. A temperatura máxima será de 24°C.